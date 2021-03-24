目前正在台北南港展覽二館舉辦的「2021智慧城市展」主題相當多元，在智慧交通運輸方面，中華電信聚焦利用5G改善用路環境；遠傳關注於AI智慧交管應用；光陽展出Ionex 3.0全新能源交換系統外，並展出與高雄捷運合作的智慧交通Ionex ATR，以及為東南亞獨角獸Grab打造的共享車輛。

遠傳AI智慧交管是利用AI影像辨識整合物聯網裝置，改善如站前違停、違規變換車道、汽機車違規行駛人行道等交通亂象；AI噪音偵測整合噪音計、風速計、攝影機等裝置，透過AI影像辨識結合噪音量測技術，協助縣市政府改善高噪音車輛擾寧問題。另外，也開發智慧充電系統，提供電動車充電服務。遠傳此次展出還包括可即時監測車流與人流，協助改善道路壅塞以及觀光人潮擁擠狀況的「智慧交通」和「智慧觀光」應用，以及包括門禁、工安等「智慧製造」解決方案。

光陽近年與共享業者合作，在國外與Grab、國內和iRent提供量身訂製營運模式，另外與高雄捷運合作推出ATR電動二輪車自助租賃服務。此外，日前更一舉推出4款具有不同騎乘風格與產品定位的全新電動機車，並喊出明年底前建置4000座換電站的目標，打造全台最密集的電池交換網路。

中華電信協助新北市政府交通局執行「新北烏來智慧交控專案」，透過智慧交通創新服務與商業模式，協助改善用路環境守護民眾交通安全，獲「2021智慧城市創新應用獎」並於「新北市政府館」展出本合作計畫成果。

中華電信表示，新北烏來為全國著名的觀光旅遊地區，每逢假日均出現大量車潮，造成台9甲線（新烏公路）及北107-1線（環山路）常有交通回堵或事故發生之情事，中華電信協助新北市政府交通局建置智慧交控管理系統，導入雷達感測與影像辨識之技術，於4處重點彎道路段建置自動感應號誌，藉由烏來山區路側端車輛感應設備及智慧交控中心進行管控，大幅提高路段整體車輛通過之安全性，部署智慧交通守護民眾交通安全。

中華電信同時也參與「5G智慧杆產業聯盟」，串聯政府部門與產業溝通，彙集產業共識並接軌國際，形成5G智慧杆產業標準及帶動智慧城市治理服務。從路口監控、空品監測、號誌控制到無人機充電等各式5G應用，經通訊傳輸到整合數據分析的智慧城市運籌管理平台。

中華電信表示，將以多年在智慧路燈、智慧安防、智慧交控、智慧環境（空品偵測）、智慧治理（運籌管理中心）等領域應用經驗，提供5G基礎通信、雲端AIoT平台與資安等資源，期待與政府及產業界共同研析推動5G智慧杆的多元智慧城市應用服務，透過國內場域實證淬鍊後與聯盟廠商共同打國際盃。

(中時 )