我國四面環海，對外經貿都仰賴海空運送，運輸方式隨貨品特性有所不同。財政部公布統計，2020年出口貨品總價值來看，空運占56.9％，主要是兩大貨類電子零組件、資通訊視聽產品占54％，因體積小、價值高且變化速度快，以空運載送比率高達98％與69.3％。

出口當中海運大約占43％，其中礦塑、基本金屬及其製品、紡織品等傳產貨類採海運比較多，比率超過9成。

財政部表示，進口則是海、空運各半，貨品別輸送態樣大致與出口相仿，若再將海運分為貨櫃、非貨櫃兩種運輸方式來看，塑橡膠及其製品、紡織品的進出口以貨櫃運送居多，占比皆8成以上，礦產品則因原油、煤炭、鐵礦砂及石油煉製品，多以郵輪、散裝船運送，不論進出口則以非貨櫃占逾9成。

2020年新冠肺炎爆發以來，全球貨運失衡，若以我國進口費折算為運費率來看，雖然涵蓋產品組合或市場結構等變異，但仍可大致看出海運、空運均受波及。

海運方面去年上半年世界貿易量大幅緊縮，貨運量急劇下降，到下半年各國經濟重啟，貨櫃需求暴增，推升運費上揚，依賴貨櫃進口為主的塑橡膠製品、紡織品去年第4季轉呈升勢，今年前2月塑橡膠及其製品的運費漲幅已經達到33.3％、紡織品則為27.4％。

空運方面更是運費飆升，財政部表示，受限於各國邊境管制，大量班機停飛，導致客艙載貨運力銳減、隨後因半導體供應鏈需求強勁，加上海運區櫃訂單轉移，空運運能供不應求、運費轉趨高檔，今年前2月電子零組件費率已經漲了21.6％、資通訊產品漲27.9％，都超過2成以上。

(中時 )