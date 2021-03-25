蘇伊士運河大排「長榮」，何道嚴重受阻，影響原油運輸，引發國際油價大漲，受此消息激勵，在台股交易、與國際原油期連動的二檔ETF-原型ETF期元大S&P石油（00642U）及二倍槓桿期街口布蘭特正2（00715L），今（25）日早盤股價分別大漲逾4％及7％以上。

國際油價大漲，正向原油ETF大漲，但反向ETF則大跌，期元大S&P原油反1股價則大跌超過4％。

連動布蘭特原油期的期街口布蘭特正2 ETF，日前因國際油價漲多拉回，但受到蘇伊士運河大塞，油價應聲勁揚，今日放量強漲，至早盤近11點時，成交量已近14萬張，股價來到6.63元大漲7.63％。而24日該檔ETF全場成交量為17.36萬張。

期元大S&P石油今日也大漲4％以上，股價來到10.34元，成交量已達5萬多張。24日該檔ETF全場成交量為6.8萬張。二檔ETF同步放量大漲，買盤交投熱絡。

(工商 )