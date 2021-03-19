永豐金控19日公告最新股利政策，2021年每股配發現金股利0.7元，若以3月19日的股價12.05元來看，現金殖利率達5.8％。

永豐金控指出，2020年金控獲利雖較2019年衰退3％，但考量永豐金控資本適足率狀況穩健、希望維持穩定的股利發放水準，所以今年董事會決定拉高配發率達65％（2020年為64％），股東配發現金股利總金額逾78億元。

永豐金控指出，近三年的股利發放水準都維持一樣：以現金股利為主、現金殖利率至少5％。

永豐金控2020年自結稅後盈餘122億元，受到疫情影響，僅較2019年小幅衰退2.2％，每股稅後盈餘1.08元，股東權益報酬率(ROE)8.02％，每股淨值13.83元。

展望2021年，永豐金控表示，永豐金2020年在利息收益與手續費收益表現亮眼，今年將延續去年的五大經營主軸，並持續提升核心收益及加強人才的培訓、深化公司治理，再提升公司經營績效。

(工商 )