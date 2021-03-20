據官方通報，香港今天發生第一起接種「復必泰」COVID-19疫苗後死亡的案例。復必泰就是台灣通稱的輝瑞疫苗。

香港政府新聞公報網今晚通報，(衛)生署接獲醫院管理局呈報一起死亡個案，懷疑涉及接種COVID-19疫苗後出現的嚴重異常事件。

根據醫管局提供的資料，一名66歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症。他今天早上被發現在車內暈倒，送醫院搶救無效證實死亡。

據通報，死者曾於入院前3天（16日）接種復必泰疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

通報稱，(衛)生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。

港府自2月26日起陸續為港人接種兩款疫苗，首先施打的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，接著是中國復星公司和德國BioNTech合作生產的信使核糖核酸（mRNA）復必泰疫苗。

香港迄今累計已出現7起接種科興疫苗後死亡的案例，復必泰疫苗則於今天傳出首例。官方專家委員會此前表示，目前沒有任何證據顯示這些死亡案例與接種COVID-19疫苗有直接因果關係。（編輯：楊昇儒）1100319

(中央社)