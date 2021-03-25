巴西新冠病毒死亡人數於24日（周三）突破30萬人，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內第四位衛生部長在走馬上任首日，矢志疫苗接種目標達到一日100萬劑，期盼遏止國內不斷擴散的疫情。
身為拉丁美洲最大國，巴西疫情嚴重程度在全球僅次於美國，病逝人數持續攀升，疫苗施打計畫不協調、感染變種病毒、缺乏全國公衛限制措施，都使得國內疫情持續惡化。
衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）周三上任後首場記者會表示，政府旨在加快接種速度，目標一天施打100萬劑。
(工商 )
巴西新冠病毒死亡人數於24日（周三）突破30萬人，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）任內第四位衛生部長在走馬上任首日，矢志疫苗接種目標達到一日100萬劑，期盼遏止國內不斷擴散的疫情。
身為拉丁美洲最大國，巴西疫情嚴重程度在全球僅次於美國，病逝人數持續攀升，疫苗施打計畫不協調、感染變種病毒、缺乏全國公衛限制措施，都使得國內疫情持續惡化。
衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）周三上任後首場記者會表示，政府旨在加快接種速度，目標一天施打100萬劑。
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