新竹縣尖石鄉今天中午發生山林火警，截至晚間火勢仍未撲滅，延燒範圍已約10甲，警消表示，預計明天上午派遣空勤總隊直升機支援配合撲滅火勢。

新竹縣政府消防局透過簡訊通報指出，上午11時許接獲民眾報案，指尖石鄉玉峰村發生山林火警，立即派尖石消防分隊、橫山消防分隊、田埔小隊、竹東分隊、第二大隊前往搶救。

竹縣消防局表示，因山區連日乾旱缺水，樹林枯枝乾草因不明火源引發山林火警，燃燒範圍以李棟山山脈（面向玉峰國小）座西南朝東北，延燒面積約10甲。

警消指出，消防人員在尖石鄉竹60-1縣道10公里處以4條水線周界防護，以防火勢向鄰近民宅延燒，截至晚間7時已出動消防車輛11台、警義消30餘人。

警消表示，水源除了消防車供給外，並在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水供救災使用，增加救災水源，由於山區地勢陡峭加上風勢助長下，延燒範圍較廣，預計明天上午派遣空勤總隊直升機支援配合撲滅火勢。

警消呼籲，適逢枯水期間，切記不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚，用火後應撲滅餘燼、記得隨手收拾垃圾的防災觀念。（編輯：張銘坤）1100320

(中央社)