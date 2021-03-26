高通技術公司發表7系列產品組合中的最新產品─高通Snapdragon 780G 5G行動平台。Snapdragon 780G旨在提供強大的人工智慧效能與出色的鏡頭拍攝表現，透過高通Spectra 570三組影像訊號處理器（ISP）與第六代高通AI引擎，協助使用者無縫地捕捉、提升並分享他們最愛時刻的畫面。此行動平台提供多種首見於7系列的頂級特色，使新一代體驗能更為普及。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「自從三年前推出Snapdragon 7系列後，已有超過350項以7系列行動平台為基礎的裝置問世。今日，我們推出Snapdragon 780G5G行動平台，繼續維持這個動能。Snapdragon 780G 旨在為全球更多使用者帶來符合消費者需求的頂級體驗。」

搭載最新的高通Spectra 570，Snapdragon 780G是7系列中首款支援三組ISP的平台，可同步透過三台相機拍攝影像。此項功能可同時以縮放、廣角與超廣角鏡頭捕捉三張不同的畫面。此平台也具備全新低光源架構，可於任何光源環境拍攝專業品質的影像。使用者更可利用HDR10+視訊拍攝功能，捕捉逾十億種色彩，拍攝專業等級影片。全新4K HDR功能支援運算HDR影片捕捉功能，大幅提升拍攝絕佳影像的色彩、對比與細節。

Snapdragon 780G搭載第六代高通AI引擎與高通Hexagon 770處理器，可達12 TOPs人工智慧運算效能，較前代產品提升2倍效能。目前，幾乎所有連線、視訊通話和語音通話皆由人工智慧增強，確保以人工智慧為基礎的噪音抑制功能，以及以人工智慧為基礎的更出色的語音助理互動用例成為可能。此平台進一步強化第二代高通感測樞紐，整合了專用於音訊處理的低功耗人工智慧處理器。

Snapdragon 780G透過一系列高通Snapdragon Elite Gaming精選功能進行全面最佳化，此平台支援數十種以行動裝置為優先的功能，提供桌機等級的能力，如可更新的GPU驅動程式、超順暢的電競體驗，以及真正的10-bit HDR電競體驗。

Snapdragon Elite Gaming旨在為全球行動電競玩家提供所有頂尖AAA級遊戲，透過Snapdragon 780G支援的精選功能，可確保向更多OEM廠商與消費者推廣新一代的電競體驗。

Snapdragon 780G亦支援優化Snapdragon X53 5G數據機及射頻系統，6 GHz以下頻段下載峰值可達3.3 Gbps。此平台首度將Snapdragon 888的頂尖Wi-Fi 6與藍牙音訊功能帶至7系列產品中，包括最新上市的高通Snapdragon Sound技術。

搭載高通FastConnect 6900連線系統，Snapdragon 780G支援無可比擬的數千兆位元Wi-Fi 6連網速度（最高可至3.6Gbps）、虛擬實境級的低延遲與穩健容量。透過Wi-Fi 6E，待全球普及時，Snapdragon780G可將此先進功能組和拓展至強大的6 GHz頻段中。

(工商 )