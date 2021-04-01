協助教師創新教學，高市教育局啟動全國首創「一雲、四中心」平台的「創新教學快易通」專案，1日在英明國中宣示啟動，未來將搭配「快易通彩繪專車」運送平板、科技教學設備至各校，縮短城鄉數位差距。

「快易通」三個核心精神，包含「快」運送，載具設備快速派送至指定學校。「易」借用，教師易借用，專人提供維運減輕負擔。便利「通」，流通設備借用管道，增進設備使用率，達到「創新教學」目標。

教育局表示，該專案是全國首創一雲四中心平台，串接「管理中心、維運中心、教學中心及數據中心」等四大中心，提供高雄市國中小教學設備借用、數位學習資源、教學互動平台及使用數據管理等整合性服務。

該專案目前備有11000台行動載具及創新教學設備，如2000台登月小車、500片AI相機開發板等，開放高雄市國中小教師申請借用。為了免去學校保管及維修設備的負擔，讓教師專心於教學，快易通專案設置跨IOS、Android、Windows的MDM平台，學校所借用的設備會由維運中心專責人力進行軟硬體設定及到校收送服務，後續維運中心也能遠端處理學校所有的平板設定、APP派送、帳號重置等功能，協助解決師生在教學現場面臨的問題。教育局可透過數據中心瞭解學校借用設備後的使用情形，統一進行調度以避免設備閒置。

該專案也擁有豐富的線上學習資源，包含為期4年授權之親子天下等4種雜誌及電子化教科書、題庫等線上學習內容，透過高雄市師生Open ID登入即可進行自主學習。

記者會現場，副市長羅達生與阿蓮國小師生連線對話，表示即派將平板裝箱送上車，由「快易通彩繪專車」立即派送至阿蓮國小，給學生當作兒童節禮物。羅達生強調，要營造學習無所不在的友善數位校園，創新高雄市師生教學的創新，培育未來所需要的人才。

(中時 )