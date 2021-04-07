台鐵太魯閣號事故令全台哀痛，日本社會也頗為重視，許多日本人提供捐款、專業建議。根據《日本產經新聞》報導，內閣交通大臣赤羽一嘉表示，願意給予台灣技術支援，協助台灣建立更完善、更安全的大眾運輸制度。消息傳開後，台灣網友炸鍋：「拜託請派JR來！」

太魯閣號釀重大傷亡，死者包括3名外籍人士，傷者之中也有日本籍乘客搭上這班列車。日本政府第一時間表達慰問，首相菅義偉對日媒表示，對於台灣太魯閣號事故感到相當遺憾，「能幫忙台灣的地方將會積極協助」，前首相安倍晉三也在第一時間表達慰問。

日媒報導，赤羽一嘉正計劃對台灣鐵路安全提出完整改善建議。在這之前，其實台灣的交通部早已和日本國土交通省建立聯繫管道，民間軌道單位也經常互通有無；事實上，台灣軌道許多制度，包括高鐵在內，都師法日本。

赤羽一嘉的發言引發台灣網友熱烈留言，紛紛期待日方來台給予實質協助，「可以派JR來嗎？或乾脆由JR接手，台灣政府抽成就好」、「我信賴JR，在日本搭過很多次都很穩定」、「希望日本人幫我們建立可長可久的制度」。

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(中時新聞網)