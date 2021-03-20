國民黨前主席朱立倫外甥今（20）日晚間於圓山飯店出席舉行婚宴，前副總統呂秀蓮受邀致詞時表示，「換朱立倫進總統府了」，引發外界聯想是否表態挺朱競選2024？

媒體報導，呂秀蓮於台上致詞時表示，「我之前離開桃園縣政府，朱立倫後腳進來。我之前離開總統府，接下來就換朱立倫進總統府了！」引發現場歡聲雷動。

過去呂秀蓮對朱立倫的施政讚譽有加，她曾公開表示，朱立倫擔任新北市長「做得不錯」，這次受邀出席朱立倫外甥的婚禮也顯見兩人私交甚篤。

呂秀蓮近來屢對時事發表評論，包括「珍愛藻礁公投」案，她認為，過去她擔任桃園縣縣長時，藻礁還不是議題，現在從環保立場與綠色能源兩大利益衝突下，盼不要有黨派和意識形態之爭；另外，針對中國大陸禁止台灣鳳梨進口一事，她則重申「雙兩岸關係」。這次呂秀蓮在公開場合喊出「換朱立倫進總統府」後續是否支持朱競選2024也引發外界關注。

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(中時新聞網)