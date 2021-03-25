空軍2架F-5E戰機22日在屏東近海疑在變換隊形時發生碰撞意外，致使1名飛官殉職、1名飛官失聯。國防部長邱國正上午赴立院備詢，當被媒體詢及兩機疑似擦撞，為什麼操演變換隊形發生事故？是步驟出錯？邱國正說，目前知道兩架碰撞，細部問題怎麼產生，也是要追的，任何可能都有納入，後續程序會依照飛安委員會調查；他說，釐清真相不光是大家期望，軍方也是，知道真相才能解決問題。

有關F-5戰機將汰除，換彈射椅是否浪費的疑慮，邱國正說，人命關天、生命無價沒有浪費；他說，更新彈射椅不是從這案子起，是去年朱冠甍失事後，空軍就在做準備，籌措經費換座椅，都按照規劃進行，空軍也跟廠商協調，本來要等到111年陸續獲得，現進度會加快，加快還要注意到安全。

至於F-5戰機全數汰換前，怎保障安全？邱國正說，從訓練方面著手，不光空軍、各軍種都要避免，不要認為自己資格很深，都要訓練步驟並強化。

立法院國防委員會今日邀請邱國正報告四年期國防總檢討（QDR），不過由於F-5戰機失事，民進黨籍召委趙天麟在會議開始前，邀請在座立委與國防部官員起立，為殉職者默哀、為待援者祈福1分鐘。

(中時 )