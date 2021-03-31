台帛旅遊泡泡傳出首發團後的市場銷售狀況不如預期，旅遊業者雄獅(2731)認為，主要受到價格過高、管制過嚴、太過倉促、屬海島自由行市場等4關鍵因素影響，使消費者普遍持觀望態度，希望在試行一段時間後可回歸市場機制、讓市場來決定合理售價。

台帛旅遊泡泡首發團將於4月1日出發，雄獅表示43位旅客名額已額滿，為讓旅客能有更安心的旅程，雄獅獨家與美德醫療（MEDTECS）合作，將免費提供首發團每位旅客市價1200元的「CoverU飛行衣」。

不過，雄獅坦言，台帛旅遊泡泡首發團後的梯次銷售未滿5成，顯示消費者對帛琉泡泡旅遊仍相當猶豫。雄獅集團品牌策略總經理游國珍認為，主要受價格過高、管制過嚴、太過倉促、屬海島自由行市場等4項關鍵要素影響。

游國珍指出，帛琉機票、酒店及當地「食宿遊購行」成本都翻倍，且3月下旬才通知開啟台帛旅遊泡泡，首航主要受惠話題、且適逢清明連休而迅速額滿，其他梯次對上班族而言很難說走就走，加上航空公司最後一刻臨時通知變更出發日期及天數，更造成訂單流失。

其次，帛琉其實和台灣離島一樣安全、而維持零確診紀錄，但相關管制措施過於繁瑣，包括提前5個工作天驗證旅客資料、來回共需篩檢2次，以及5天加強自主管理、9天禁止聚餐聚會活動，讓許多有小孩的家長卻步，消費者選擇繼續觀望評估。

游國珍認為，台帛首發團嘗鮮後仍會回到市場機制來決定供需與合理價格，看消費者是否埋單。目前各家業者正努力銷售，但之後的行銷推廣策略仍要依市場需求再進一步評估。另外，帛琉原本就屬於海島型的自由行市場，現行全面「團進團出」也影響旅客意願。

(時報資訊)