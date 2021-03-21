3月即將進入尾聲，但有些人的好運才正要開始！星座命理專欄《卡哇伊》昨（20）日就特別點名3生肖的朋友，表示他們下周7天得吉星相助，運氣旺到翻天，而且將連走長達20年的好運，快來看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖牛

屬牛的朋友心胸開闊，並且天生機靈，下周7天將會有很多好事發生，而且一整年都會有貴人出手幫助，讓往後日子富貴大吉，好運一走就是20年。同時，生肖牛之人將會隨著能力提升而得到很多升職加薪的機會，往後生活也會越來越順利，從此財富享不盡，諸事大吉大利。

▍生肖雞

屬雞之人天生性格高傲，但做事勤勉努力，並且一直堅持誠實守信的原則。下周7天在沖太歲的影響之下，生肖雞之人運勢平平，難有橫財運。但是3月底馬上就能喜迎財神，運勢明顯上升，生意自己找上門，往後榮華富貴享不盡，好運連走20年。

▍生肖馬

屬馬人平常對人十分禮貌，且個性善良，雖然今年偶爾會發生小人作祟的情況，再加上有凶星「沉浮」作亂，工作事業容易大起大落，但下周7天他們福運最為昌盛，之後年年高升，好運一走就是20年，從此財運事業都順利，成為人生贏家。

(中時新聞網)