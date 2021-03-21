前副總統呂秀蓮今天發表新書，提出「雙兩岸關係」，小兩岸是台灣海峽、大兩岸則是太平洋，她認為，以台灣的價值和實力絕對可以達成這個目標，也呼籲大陸當局接受她的建議，一個中國改成一個中華，「這是很寬廣的範圍，在國內比較容易接受」。

呂秀蓮今天發表新書「兩岸恩怨如何了」，在會前受訪表示，這時候全世界都關心台灣，這很難得，但是朝野都沒針對兩岸關係提出對策，讓她很著急，她苦思很久才提出這樣的雙兩岸關係，希望為下一代開創光明前途，也有信心自己的主張讓大家充分了解後，會引起全世界支持。

她說，過去兩岸關係深陷統獨之爭，不是統一就是獨立，但除了這樣就沒有第三條路了嗎？她提出兩岸要泯恩仇，第一要請大陸當局接受她的建議，將一個中國改為一個中華。

第二，兩岸不是統一，可以開始統合，呂秀蓮以歐盟及東協為例，可以先統合再慢慢討論是否形成中華邦聯，並與日本、韓國形成「東北亞金三角」，邀太平洋彼岸的美國、加拿大等國，形成太平洋民主國協。

以台灣目前的價值和實力，她認為絕對可以超越統獨，在兩岸關係上有全新的方向。

(中時 )