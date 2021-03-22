在中國大陸因為涉及間諜罪被拘押超過2年的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），今日將於北京第二中級人民法院閉門受審，有大批警員戒備並拉起封鎖線。加拿大駐華使館臨時代辦倪傑民早上抵達北京的法院大樓外，希望能夠獲准入庭旁聽。

康明凱的妻子對路透社表示，丈夫及另一名被中國扣留的加拿大公民邁克爾（Michael Spavor）都是無辜的，只是捲入地緣政治爭議，形容兩人被扣押是不公義，必須繼續爭取兩人獲釋。

邁克爾在上周五在丹東中級人民法院就被控為境外刺探、非法提供國家秘密罪的案件出庭受審，案件不公開審理，丹東市法院將擇日宣判。

康明凱和邁克爾2018年在中國被捕，去年6月正式被起訴。加拿大一直認為事件與應美國要求拘捕華為副董事長孟晚舟有關。

康明凱是國際危機組織（International Crisis Group）的東北亞高級顧問，也是一名前加拿大外交官，他2018年12月在北京遭到國安人員拘留。邁克爾是一名商人，與北韓政權關係密切，曾將外國投資者帶到北韓參加巡迴演出。

大陸政府曾透露針對康明凱指控的詳細資料，指康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過大陸境內的關係人，竊取、刺探大陸敏感訊息和情報。而康明凱的重要情報關係人即是邁克爾。邁克爾住在與北韓接壤的遼寧省丹東市，與北韓政權關係密切。

(中時 )