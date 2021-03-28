清明節連續假期即將到來，交通部高速公路局為鼓勵民眾提早返鄉掃墓分散車流，假期前2個周末都推出通行費7折優惠，今是優惠最後一天，高公局指出，下午國道會有7處易壅塞路段，其中國道5號北上將塞到晚間11時。
根據往年經驗，連假前的7折優惠，可分流的交通量接近連假規模。高公局表示，今日下午北上方向易塞車，路段包括國1西螺至埔鹽系統、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統。
高公局說，西部國道預計在晚間7、8時紓解，國5車流從中午前就開始湧現，預計塞到晚間11時紓解。
清明節連假期間，國道收費將恢復到以往連假模式，0到5時全國道暫停收費，收費時採單一費率，即打75折、無每日20公里優惠里程。
高公局在連假時也將實施多處匝道封閉措施，包括連假第1、2日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口，0至24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口；連假第3、4日7至19時封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口，0至24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
(中時 )
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