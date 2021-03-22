2021智慧城市展即將於23日至26日，於南港展覽館2館展出。中保科技（9917）集團指出，為讓外界知道，集團如何透過智慧科技與整合能力，為社會大眾建構一個節能、永續共存的智慧城市，將以「中保科技、智慧領航」為主題參展，規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展出近50個智慧應用。

中保科技集團2020合併營收為137億元，合併稅後淨利達24.4億元，年增11.9％，每股稅後盈餘5.42元，創股票上市以來新高，董事會也通過股利分派案，每股配發現金股利5元。

中保科技指出，近幾年積極打造智慧城市解決方案，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等，透過整合物聯網設備與智慧科技，更有效率地解決上述問題。

除此之外，隨著台商回流有新廠房建置需求，及政府推動都更與危老效應，新建案需求增加。在營造工程部分，中保科技指出，將協助營造業者做到安全層層把關，提升管理效率，推出智慧工程管理平台，讓管理者能隨時掌握工地與工程進度狀況。

未來對於能源需求不斷擴大，及面對眾多棘手的環境問題，中保科技集團指出，2020年已成立星生方案公司，推出綠屋頂解決方案，以切入綠能市場，並期盼能對台灣環境永續（sustainability）盡份心力。

從IoT到AIoT，科技發展讓民眾的生活更加安全便利，也充滿無限想像。中保科表示，展覽期間，也將舉辦「智慧城市關鍵論壇」，邀請相關領域專家學者，連續三天在中保科技攤位探討最新智慧城市發展趨勢，從資通訊、智慧防災、智慧建築、健康照護等面向探索智慧城市最新解方。

(工商 )