空軍志航機第七聯隊兩架F-5E戰鬥機下午進行編隊飛行訓練時發收擦撞，兩名飛官跳傘逃生目前仍在搜救，空軍上次發生擦撞事件，是在2014年10月21B4，2架空軍官校AT-3型教練機，從岡山空軍官校起飛進行高難度「3機尾隨滾」操演，未料兩機擦撞，飛行官莊倍源中校為避開人口稠密區，撐到最後一刻墜毀在高雄梓官區玉米田，失去黃金跳傘時機英勇殉職。

3機尾隨滾轉是我國雷虎小組自創的高難度動作，飛行方式是由3架飛機組成，分別編為4、5、6號機，其中5號機維持直線飛行，4號、6號機架則以5號飛機為圓心，在其周圍翻滾飛行，必須在9秒內完成720度的滾轉，稍有不慎就可能會出現問題。這次殉職的莊倍源中校即是駕駛6號機，與駕駛4號機的楊志平中校發生空中擦撞。

空軍中校莊倍源當時發現地面為人口稠密住宅，他駕駛的AT-3型教練機墜毀前，飛越梓官區台17線，沿途有梓官國小、工廠、上百戶民宅，最後墜落處旁邊有座加油站，但莊倍源卻選擇不跳傘避開，在墜機後遭彈飛，離機身數百公尺，嚴重骨折、出血傷重不治而壯烈殉職。

(中時新聞網)