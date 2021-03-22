國泰金控2021年有信心再創獲利新高峰。國泰金總經理李長庚22日提出三大因素，即全球經濟走好，整體經營環境比2020年更好，二是利率反彈80基本點（1基本點等於0.01百分點），國泰金最大子公司國泰人壽收益可望大增，三是新台幣兌美元匯率獨強態勢不再，這波27.7元大概「到頂」，壽險避險成本一年可省90億元，因此對於今年國泰金獲利是否比去年更好，李長庚回答：「應當是吧！」

國泰金2020年稅後大賺760億元，創金控成立近20年來新高，每股稅後獲利5.41元，今年也打算發出令股東滿意的現金股利。展望2021年，國泰金有信心會比去年760億元更高。

李長庚用來支撐今年獲利會創新高的三大原因，一是全球經濟走好，經營面無論是投資、放款等都可望比去年更好；二是利率上揚，國壽備好新台幣5千億元，要加碼債券，可提高投資收益，額外增加的利息收入，五年可達350億元，三是新台幣兌美元匯率不再獨強，國壽避險成本大降，亦有利拉高獲利。

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