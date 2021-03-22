台灣首批牛津AZ疫苗今天開打，新北市共有雙和醫院、淡水馬偕醫院、雙和醫院及台北慈濟醫院等4家醫院，供醫護人員施打新冠肺炎疫苗；新北市衛生局統計，截至下午5時止，新北市共132名符合條件的醫護人員接種AZ疫苗，目前未接獲不良反應通報。

新北市長侯友宜今早帶頭到板橋亞東醫院接種疫苗，他表示，根據統計，國人對於疫苗的信心顯然還是不足，光醫護同仁僅有約24％願意施打，不到3成，民眾施打是否超過3成都有疑慮，政府首長一定要站出來，率先施打來安頓民心。

(中時 )