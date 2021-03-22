中宇董事會決議 擬斥資近5億購買土地資產 18:582021/03/22 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下子公司中宇（1535）為因應公司長遠發展及規劃，該公司董事會通過，擬以新台幣4.9億元購置約6,000坪不動產用地。 東哥擬配現金1元 三大因素將帶動營運跳升 大陸國債殖利率高 連美國人也愛投資 (工商 ) #中宇 #土地 #資產 #中鋼集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創業家兄弟 造節衝業績 04:102021/03/22 產業．科技 大陸建設 推總銷120億大案 04:102021/03/22 產業．科技 匯率期貨趨勢專欄－全球通膨增溫 澳幣看升 04:102021/03/22 證券．權證 敦北總部都更案 實質審查 04:102021/03/22 財經要聞 交友軟體找下線賣毒咖啡包 中市警緝獲販毒小蜜蜂集團 17:272021/03/22 社會 中興保全科技 獲利營收創新高 04:102021/03/22 社會新聞 兩岸擴廠 基士德募資4.5億元 04:102021/03/22 證券．權證 數位轉型 高軟二期2021年7月公告招商 04:102021/03/22 地方新聞 亞洲財管 數位工具扮利器 04:102021/03/22 金融．稅務 全台最年輕城市出爐 桃園榮登人口、房價成長雙冠王 17:522021/03/22 房市新訊 《國際經濟》聯準會說通膨免驚我有武器 市場憂經濟成長恐陪葬(2-1) 09:262021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 台達電 迎電動車全勝時期 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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