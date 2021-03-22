近期全台槍擊案、幫派暴力犯罪頻傳，衝擊治安，國民黨質疑南部某些縣市治安惡化。《LINE Today》近日針對「六都之中，你認為哪裡治安最好？」進行網路投票，最終結果有20.8％的網友認為台北市治安最好；高雄市則以7.1％吊車尾。對此，高雄市長陳其邁回應，治安工作必須持續努力，不管是韓市長或是他任內，警察同仁都非常努力維護治安，盼民眾能多給予鼓勵。

高雄市長陳其邁。(圖/本報資料照)

網路平台《LINE Today》以「六都之中，你認為哪裡治安最好？」為題，進行網路投票，投票時間為3月12日至20日，最後結果顯示，共有18萬多名網友參與投票，結果顯示，新北市拔得頭籌，20.8%的網友認為台北市治安最好；第2名是新北市，獲得17.57%網友支持；桃園市15.93％居第三、台中市15.7％居第四；台南市11.52%居第五；11.38％表示不知道／沒意見第六；高雄市以7.1％吊車尾。

侯友宜對此表示，新北市的治安仍然需要不斷地檢討，不斷地改進，治安永遠不等人，永遠是一種民眾感受問題，要隨時把握當下，立即解決問題。

高雄市警局曾提出提出數據澄清高雄治安有顯著進度，經統計高雄市109年全般刑案發生數較108年減少1390件，破獲率96.68，較108年增加2.37%;暴力犯罪發生數較108年減少12件，破獲率110.53%，較108年增加10.53%;竊盜案件發生數較108年減少757件，破獲率100.96%，較108年增加2.29%。110年1月迄今，全般刑案破獲率為98.53%，排名六都第3名；暴力犯罪破獲率為100%，並列六都第2名。

對於民調吊車尾，陳其邁今天則回應，高雄的治安工作必須持續努力，警察同仁都非常辛苦。未來會在經費預算上，適時增加警察值勤裝備包括防彈衣在內等保獲裝備，進一步提升治安維護的成效。陳其邁強調，高雄對治安是絕對零容忍，不管是韓市長或是他任內，警察同仁都非常努力維護治安，盼民眾多給予鼓勵。

(中時新聞網)