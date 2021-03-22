我國近年農產產值。（黃子哲提供）

我國近年鳳梨產值。（黃子哲提供）

陳吉仲2013當學者時，曾批評馬政府的農業預算產值差。（黃子哲提供）

國民黨文傳會副主委黃子哲日前就政府未能建置妥善的農產產銷管道，痛批農委會是「農痿會」，主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒部長 (主委)」，遭陳吉仲以這兩年農產品大豐收、鳳梨農收入增加等為例反擊，指外界批評是政治操作，完全不了解農業。黃子哲昨引用年度農業預算數、產值做比較，再轟陳擔任主委後，每1元預算只有3.97元產值，效益史上最差，連撒錢成效都很差，堪稱史上最無能的主委，也是能力差、績效差、人格差的「三差主委」。

黃子哲說，2013年當時還是學者的陳吉仲曾批評馬政府說，去年 (2012)農業預算為1173億，產值為4千7百多億，等於投入1元經費，僅創造不到5元的產值。

但根據農委會最新的統計資料 (僅統計至2019年)顯示，2016年民進黨執政後至2019年間，我國農業生產總值分別為5202億、5451億、 5260億、5150億，而同年我農業預算分別為1217億、1191億、1278億、1296億。換言之，政府每花1元的所創造的農業產值各為4.27元、 4.57元、4.11元、3.97元。

黃子哲說，事實上，就算2016至2018年陳吉仲「僅為」副主委，2019年扶正擔任農委會主委的第一年，農委會預算創新高，但農業生產總值反而倒退。按照陳吉仲的最愛拿來說嘴的產值／預算比，更跌破4元以下，是近 10年新低。這還不包括前瞻預算的挹注，以及台農發等額外的經費。若也計入，恐怕創下史上效益最差的紀錄。

黃子哲也說，至於鳳梨，2016年產值有121億，2017年攀升至130億，到往後兩年急遽下滑，分別為2018年的91億，以及2019年的88億，也就是四年後少了33億。換言之，陳吉仲當主委時的鳳梨產值不升反降，如此鳳梨農的收入要如何增加？不久前大陸對我鳳梨發布禁令，外界才知道，原來絕大多數的鳳梨及外銷的農產品一直放在對岸的籃子裡、賣到澳洲的鳳梨其實只有56公斤鳳梨乾，台農發及新南向根本很失敗。陳吉仲對農產品「內宣」所下的功夫，真的比「外賣」大很多，許多承諾與數字，其實一切攏是假。

黃子哲強調，包括萊豬，陳吉仲也從過去「打死都要擋」，如今變成「打死都不擋」。其實打臉陳吉仲的不是別人，往往都是陳吉仲自己。被打臉後還能往自己臉上貼金是偉人的，也不是別人，正是不要臉的陳吉仲。陳吉仲不滿「三撒主委」這個封號，那他就再送個「三差主委」給陳吉仲－能力差、績效差、人格差！

(中時 )