新北市樹林火車站周邊的保安街人行地下道是通往前後站的主要通道，也是前往保安市場的重要動線，不過地下道坡度陡，雖中間有設斜坡道，但對娃娃車、輪椅族仍無幫助，輪椅族都只能進入車站上下往返通行；養工處表示，目前會朝設置無障礙升降平台規畫，但平台須人為操作、長時間維護，因此仍在想配套措施。

「民眾都要徒手搬娃娃車，輪椅族也根本沒辦法進入！」新北市議員陳世榮表示，早年法令沒有要求地下道設置無障礙設施，保安街地下道有2層樓高，中間有規畫50公分寬的斜坡道，但因坡度太陡，僅提供菜籃推車使用，民眾僅能扛起娃娃車，一步一步爬階梯往上，相當費力，更不用提到輪椅族根本不能通行，僅能進出火車站上下往返，出入前站後站。

養工處表示，目前正針對保安街地下道做可行性評估，參考台鐵鶯歌火車站設置，目前規畫無障礙升降平台，不過平台須人為操作，且設備設置在戶外，有操作維護管理的問題，因此目前仍在設想後續配套措施，預計1個月後將有結果，若該計畫不可行，未來會與各單位協商，規畫出替代道路，供身障者通行。

養工處補充，「新北市人行陸橋、地下道存廢標準作業程序」正在盤點檢討，市府近年來陸續封閉各地下道，不過樹林、鶯歌區多個地下道為火車前後站通行要道，且目前台鐵鐵路地下道仍在評估，若拆除恐會引起地方反彈，因此暫無拆除打算。

(中時 )