核四正式走入歷史，最後一批120束燃料棒，28日凌晨送抵基隆港貨櫃輪上，準備運至美國。

政府力推能源政策，2018年7月4日將首批燃料棒運滯美國，據了解，最後一批120束燃料棒，分成6個貨櫃運，今天凌晨運抵基隆港西岸19號碼頭。

這次運送路徑與先前的大致相同，6輛貨櫃車從新北市貢寮區龍門核能發電廠出發，運送工作由保二總隊主導，在層層警力戒護下，由新北市警局瑞芳警分局、基隆市警局、基隆市警局第四分局、基隆港警總隊、國道公路警察局等，出動上百名警力、百餘輛警車從旁戒護。

6輛貨櫃車一路沿著台2線專接62快速道路，再接基隆港西岸聯外道路，至基隆港西19號碼頭，由海關人員進行報關手續，載運燃料棒的貨櫃車隨即在碼頭邊吊掛上貨櫃輪。

台電原訂去年11月送出最後一批燃料棒，因船期喬不定，提前至去年10月，但又因儲運箱不夠，無法完全運完，這次確定是最後一批，也代表核四重啟無望。

(中時 )