身陷閨蜜門案的南韓前總統朴槿惠今年1月被當地的大法院，也就是最高法院判處20年徒刑、罰金180億韓元、追討犯罪所得35億韓元定讞，不過直到期限內，朴槿惠仍積欠罰金，檢方確定將她位於首爾市瑞草區內谷洞的住宅進行扣押。

朴槿惠在閨蜜門案中涉嫌濫用職權、向多位國家情報院長收賄，除了被判20年徒刑、罰金180億韓元、還被追討犯罪所得35億韓元，不過據《紐西斯通訊社》報導，朴槿惠目前持有財產僅價值60億韓元，恐怕無力償還罰金與追繳犯罪所得，而她也正如報導預期，拖欠罰金未繳。

根據報導，中央地方檢察廳早就向朴槿惠下達2次罰金繳納命令，但她直到期限規定的2月22日仍分毫罰未繳納，因此法院在16日強制執行追討朴槿惠2件金融資產，追繳26億多韓元。

首爾中央地方檢察廳已依據大法院的判決結果，於2月強制執行追討犯罪所得保全之請求，扣押朴槿惠位於內谷洞的豪宅，按照程序，委託韓國資產管理公社代為拍賣，據公布的地價為28億韓元，折合新台幣約7035萬元。

朴槿惠除了被強制扣押住宅，但她因為沒有足夠的金額繳罰款，依據南韓《刑法》規定，若無力償還罰金，則須得在一定期間內服勞役做為替代方案，最長可達3年。

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(中時新聞網)