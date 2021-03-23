高雄一名林姓男工程師，3年前與鄭姓女同事到屏東協辦公司活動，鄭女另外邀請2名當時還是學生的閨密同行，4人活動前夕提前入住屏東一家民宿喝酒聊天，沒想到林男竟趁鄭女2名閨密酒醉，獸性大發，一夜性侵2女，高雄高分院今依強制性交及乘機性交罪，將林男重判8年徒刑，此案更扯的是，鄭女一度目睹林男性侵卻未加以阻止，翻身繼續睡，最終未受到任何刑責。

判決書指出，林男與鄭女2018年12月間到屏東參加公司活動，當時鄭姓女友找了A、B兩名女性友人前往，活動前一晚4人在同一房間喝酒，B女喝醉酒後昏睡在床上，A女在洗完澡也準備與B女同床睡覺，此時，林男竟未離開2女房間，關燈後先親吻、指侵B女，接著又對尚未熟睡的A女伸出狼爪。

A女意識到被林男侵犯害怕，藉口喝水離開，卻被林男拉住強迫發生關係，此時鄭女從睡夢中驚醒，發現林男淫行一度氣到用力拍打床，見無任何效果後就衝出房間，林男見狀追出去，2人在外面待沒多久，鄭女返回房間繼續睡覺，林男返回後再次硬上A女。事後A女告知B女林男淫行，B女才知道自己遭侵犯，A女返家後也因精神崩潰就醫，2人不堪受辱，決定對林男提告。

林男在法院審理時辯稱，他都有經過2女同意發生性關係，否認性侵，但台灣高等法院高雄分院審理後認為，林男顯然違反2女意願，犯案後又未與受害人和解，遂依乘機性交與強制性交2 罪，將他判處8年徒刑。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)