世上無奇不有！民眾在臉書社團PO一段影片，兩名女子過馬路時疑聊天太忘我，竟站進機車待轉區，不僅讓網友笑翻直說超奇耙，還有網友說，「最佳勇氣獎」、「是把自己當機車嗎？」警方29日指出，此舉真的是首見，呼籲行人走路要專心，以免發生意外。

警方指出，民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享的該段影片，地點是在台中市西屯區的青海路與河南路口，片中可見1輛機車要左轉，依照交通法規準備騎到待轉區時；前方卻有兩名女子正沿著斑馬線悠哉地走著，未料下一秒竟直接走進機車待轉區中，還繼續聊天準備等號誌變綠燈過馬路，完全不知道自己做些甚麼事？

警方表示，騎士因待轉區遭兩人占用，於是鳴喇叭提醒，兩名女子還回頭看了一眼，直到會意到站錯地方，才趕緊回神一起尷尬地走開；網友看到這段影片覺得太好笑，瞬間湧入一堆留言，「要麻就是把自己當成機車，要麻就是承認自己很機車」、「三寶不管用什麼移動方式都是三寶」。

警方說，從影片內容來看，兩名女子可能是行進間聊天太忘我，誤以為已走到行人穿越道，才會停滯在機車待轉區，也是首次見到此種狀況；此舉違反道交條例第78條「行人行經道路，不依標誌、標線及號誌通行」可處300元罰鍰，籲行人走路要專心路況，避免發生車輪下的悲情。

(中時 )