大陸央視新聞24日報導，香港特區政府今（24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗（有效期至2021年6月）封蓋有關的包裝瑕疵，拜恩泰科和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須立即暫停接種。

報導稱，到目前為止，拜恩泰科和復星醫藥未發現任何理由認為產品安全存在風險，但為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。至於另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。

鑒於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

香港衛生署今日會與復星實業（香港）有限公司舉行緊急會議，進一步了解及跟進事件發展。

(中時 )