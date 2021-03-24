2021年是台灣經濟的局！元大寶華綜合經濟研究院24日公布，上修2021年台灣經濟成長率預測至4.4％，較前次2020年9月預估的3.1 ％，大幅增加1.3個百分點。元大寶華綜經院董事長梁國源表示，市場已有共識，2021台灣經濟成長率已「穩四望五」。

對於2021年經濟成長率上修的原因，元大寶華綜經院分析，來自國內及國際的多元帶動效果，國際部份，主要國際經濟預測機構多正面看待疫苗對新冠疫情的抑制作用，各國激勵性財政與貨幣政策持續，預測全球經濟可望邁入復甦路徑；國內部份，除了疫情控制得宜，製造業PMI、非製造業NMI等高頻數據表現甚佳，梁國源說，「早先產業間存在的K型不均復甦情勢也有所改善！」，廠商對未來營運展望愈見樂觀，各界持續看好台灣經濟前景。

根據元大寶華綜經院的預測，2021年經各季經濟成長率分別為6.05％、6.84％、2.77％、2.35％，第一、二季反映了2020年同期間新冠疫情嚴重打擊景氣旳低基期。綜觀此次該院上修GDP年增的內容組成，就屬民間投資項目上修最多，從前次預測的2.5％上修至4.07％；其次是消費者物價CPI，從前次預估的0.90％上修至1.35 ％。

梁國源表示，隨著景氣好轉、美國公債殖利率走升，全球市場都在討論通貨膨脹問題，對台灣來說，油料費已隨國際油價在拉升，食物類價格則還算平穩，「台灣需要不要擔憂通膨？應仔細追蹤，不必用嚴重字眼，通膨尚在可控！」

但他進一步提醒，該注意的是台灣經濟是「稍微熱了一點」，元大寶華內部估算的產出缺口已是正向，而國發會景氣燈號2021年1月出現黃紅燈，數值上已偏高，將公布的2月燈號可能會變紅燈，「要更注意，經濟是否有過熱的狀況！」

(工商 )