清明節將至，為避免群聚風險，今年的清明祭祖活動，內政部呼籲民眾提前分流掃墓，或由少數族人代表現場祭祀，並以網路直播方式參與。內政部表示，為方便民眾遠距追思，內政部與6個直轄市、嘉義市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，提供線上追思服務，民眾可多加利用。

內政部指出，目前多數地方政府已取消、延期或改為線上直播方式舉辦法會，並實施殯葬設施人流管制，提前於3月開放納骨塔及墓園，且有部分縣市於清明連假不開放入塔祭拜，改戶外搭棚祭拜。

此外，配合防疫，各地方政府已規畫相關因應措施，除6個直轄市、基隆市、新竹市與宜蘭縣維持掃墓專車外，13縣市不提供專車服務，請民眾多加配合。

內政部表示，各地方政府也積極向民眾宣導應佩戴口罩，並要求配合工作人員測量額溫、手部噴灑酒精清潔，若有發燒狀況及呼吸道症狀者，不得搭乘專車或入塔祭拜，以降低傳染風險。

(中時 )