桃園市衛生局呼籲民眾出入郊區、山區時應注意防護。（桃園市衛生局提供）

清明兒童連假將至，民眾因掃墓祭祖至郊外、山區活動機率增加，容易遭恙螨叮咬而罹患恙蟲病，桃園市衛生局表示，去年桃園市確診恙蟲病例為13例，今年則於1月中出現1例個案，呼籲民眾若前往郊區、山區需注意個人防護，避免遭恙蟲叮咬。

依據疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病例發生，通報數自每年4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，以花東及離島地區感染者最多，去年全年確診426例，其中桃園市確診13例，今年截至3月24日全國累積確診32例，桃園市於1月中出現確診1例。

衛生局說明，恙螨體積極小，肉眼不易發現，主要寄生在鼠類上，幼蟲會停留於草叢伺機叮咬人，遭恙螨叮咬後，潛伏期約9到12天，開始出現持續性高燒、頭痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等症狀，一週後軀幹會出現紅色斑狀丘疹，並擴展至四肢，且恙螨叮咬處會出現無痛性焦痂。

衛生局呼籲，民眾清明掃墓或到郊外踏青時，應做好自我保護措施，盡量穿著長袖衣褲減少皮膚祼露，並於衣物及皮膚裸露部位塗抹衛生福利部核可之蚊蟲忌避劑 ／ 防蚊藥劑（含化學成份敵避DEET或派卡瑞丁Picaridin），回到家後則要盡快沐浴更衣，避免將病源帶至家中。另如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊史與活動史有無出入郊區、草叢、久未使用之倉庫及空屋等暴露史，務必提供醫師臨床診斷之參考。

(中時 )