投資人對新一輪防疫封鎖仍感擔憂，但歐元區3月商業活動意外重拾擴張，為市場帶來提振，周三歐洲股市收平。

泛歐STOXX 600指數周三收盤持平，盤中一度下跌0.7%。

財經數據服務公司IHS Markit周三公布歐元區3月製造業採購經理人指數（PMI）初值為62.4，遠高於2月終值57.9與市場預估的57.7，並創下1997年6月展開該調查以來的新高記錄。

服務業PMI初值為48.8，高於2月終值45.7與市場預估的46.0，並創下7個月新高。

3月綜合PMI初值為52.5，高於2月終值48.8與市場預期的51.0，並重返在50以上的擴張區，為去年9月以來首見，同時亦創下去年7月以來的新高與過去28個月以來的次高記錄。

儘管PMI數據讓投資人鬆了一口氣，但歐洲爆發第三波疫情並實施新的封鎖措施，以及疫苗接種進度緩慢，可能會影響這項調查的最終數據與4月份的報告。

Generali Insurance Asset Management股票策略師Michele Morganti表示：「我們認為這只是個停頓，還不是股市反彈的結束，疫情管控是一條顛簸的道路，但我們認為下半年的復甦將非常強勁」。

另一數據顯示，3月歐元區消費者信心指數初值從2月的-14.8升至-10.8。

Capital Economics歐洲經濟學家Melanie Debono表示，基於整個歐元區都收緊防疫限制措施，以及阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的風波不斷，3月歐元區消費者信心大幅反彈的情況是一大驚喜。

自德國和法國等區域內主要經濟體實施新的封鎖措施後，泛歐STOXX 600指數已經失守上周創下的一年高點。

此外，歐盟官員表示，歐盟將把新冠疫苗出口限制擴大到疫苗接種率較高的英國與其他地區，以及疫苖代工廠。

個股方面，義大利國防與航空集團Leonardo延後旗下美國電子事業DRS的股票首次公開發行（IPO）計畫，股價應聲大跌6.09%。

德國商業銀行（Commerzbank）上漲1.6%，儘管這家德國第二大銀行預期今年淨損益將陷入虧損。

晶片股上漲為歐洲股市下檔帶來支撐。ASM International漲5.17%、艾司摩爾（ASML）漲4.17%，以及英飛凌（Infineon Technologies）漲0.3%。美國英特爾公司宣布將斥資200億美元在美國建造兩座高階新廠，以擴大其先進晶片製造的能力。

法國超市零售商家樂福（Carrefour）上漲2.3%，該公司宣布將以11億歐元（13億美元）從Advent和沃爾瑪手中收購巴西第三大食品零售商Grupo BIG。

在主要個別市場方面，德國DAX指數收跌0.35%，英國富時100指數收漲0.2%，法國CAC 40指數微升0.03%。

(時報資訊)