內政部長徐國勇今日赴立院內政委員會備詢並於會前受訪表示，數位分證延遲上路並沒有呆帳問題，中央印製廠都有說明，設備也能沿用，至於延後使用的相關維修費，一切就照契約進行，未來在個資運用上會傾向制定專法，但目前還沒有時間表。

數位身分證原定在2020年10月全面換發，但當時因疫情而決定延宕，2020年12月時內政部規劃在2021年1月試辦，7月正式上路，但因外界仍對資安有所疑慮，因此換發計畫宣告無限期暫緩。

徐國勇回應，有關近日監察院針對數位身分證的調查報告，認為應該強化法治與資安防護，這部分內政部都尊重，報告也認為採購程序一切合法，且肯定內政部與社會間的溝通，但溝通方式可以再調整，內政部也會根據相關建議處理。

綠委王美惠質詢時表示，監察院認為數位身分證有資安疑慮，內政部要如何處理？徐國勇回應，已經由行政院副院長沈榮津召集相關部會組成專案小組，也都在處理當中，會依照監察院意見做相關修正。

(中時 )