長榮海運的超大型貨輪長賜輪昨（24日）擱淺橫躺卡在蘇伊士運河正中間，造成雙向交通堵塞嚴重影響全球海運狀況，目前狀況仍未排除引起高度關注，後續究責問題更是討論焦點，PTT八卦板上有內行網友分析長賜輪船員可能面臨的懲處，恐怕會失去原有的合約獎金又丟掉工作。

目前各方都動員大量人力協助長賜輪擺正，埃及當局則透露長賜輪還未脫險，恐怕還需要幾天時間才能脫困，也有外媒指出等待潮汐最滿的時候或許是救援長賜輪的最佳時機。

事實上，長榮海運昨說明長賜輪擱淺的原因，是受到瞬間強風影響導致擱淺，接下來也會向日本船東釐清責任並討論賠償問題；運河當局則表示，當時高達40節強風加上沙塵暴影響視線，長賜輪才因此受困。

長榮卡船嚴重影響全球貨物運輸，引發外界關注，PTT上一名內行網友則仔細分析責任歸屬，強調船長與輪機長難辭其咎，該名網友表示，「船長他開船開成這樣，首先合約獎金掰掰了，因為第一船期DELAY、第二船安也沒顧好、第三造成船公司被追究賠償，船長跑一輩子也賠不了那麼多錢。」

另外，網友也點出輪機長同樣需要負起不小責任，更可能因此丟了工作，「輪機長如果在航行運河期間，有主機不來俥，船艏推進器不來俥，發電機倒電、舵機掛了，接連造成航行安全問題，輪機長合約獎金也是掰掰，然後大概也不用再跑了，因為輪機長不是船東代表。」

除此之外，網友也表示就算長賜輪順利脫困，若船本體有嚴重損害需要進塢維修影響恐怕只會更嚴重，「這真是一秒十幾萬美金上下，船長輪機長還不能不飛天嗎？」

(中時新聞網)