今年投資市場仍充滿挑戰，各產業之間輪動快速，引領不同題材漲跌表現。2008年前全球化浪潮帶動原物料漲勢，近年來由數位經濟、新能源及ESG永續資產引導市場走揚，每年不同的趨勢帶領各題材表現，一般人恐難掌握，若能藉由經驗豐富的研究機構領路，相對能加速邁向投資里程碑。

凱基投信為了滿足投資人需求，也為台灣市場引進投資新潮流，將隆重推出凱基環球傘型基金，包含三檔子基金─凱基環球趨勢基金、凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，一檔主動式基金搭配兩檔被動式基金的組合，提供投資人更多元的投資方式。凱基環球傘型基金於3月24日申報生效。其中凱基環球趨勢基金由兆豐銀行擔任基金保管機構，提供更能聚焦創新、預見趨勢的股票型資產。

近年來永續題材成為投資市場顯學，帶動ESG資產發行量逐年成長。凱基投信看準趨勢並推出的凱基環球傘型基金之兩檔被動式基金─凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金、凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，直接採用彭博巴克萊MSCI ESG永續債券相關指數，為目前市場上首家採用彭博巴克萊MSCI指數授權並申報生效的ETF基金，更能提供投資人交易門檻低、兼顧收益與公益的ESG永續債券商品。

凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理人陳韻竹表示，ESG永續債券型主動式基金輩出，但若一般人想更直接參與ESG永續債券市場，可透過債券ETF基金運用指數化投資，提升理財效率。上櫃後申購交易可掌握買賣自由、價格清楚、申購門檻低、成本較低等投資特色，降低自選債券投資組合的困擾，非常適合納入資產配置的衛星組合。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金預定經理人蔣松原表示，美公債殖利率攀升，BBB投資等級公司債具備較高信用利差特性，可望有效抵禦利率上揚衝擊，另外重視永續概念及ESG評級較佳的企業，具備財務體質較佳、風險性較低的特色，有助提升投資品質。若直接將ESG相關債券ETF基金納入資產配置，更可望發揮永續投資的長期效益。

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