富邦越南ETF（00885）上周完成募集，已於30日獲金管會核准成立。富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，隨著新冠疫苗陸續施打，降低市場風險，加上各國財政及寬鬆政策落實之下，多數股市早已大幅反彈，截至26日止，富時越南30指數自去年3月24日低點反彈累計總報酬達82.5％，除了打敗胡志明證交所指數的76.3％外，更是大幅領先東協五國的股市表現，持續吸引投資者青睞。

觀察富時越南30指數近5年各季度表現，楊貽甯認為，第二季行情將起跑，目前確實是提前佈局越南股市的好時機。依歷史經驗，第二季各月份(4~6月)的5年平均報酬率為4.8%。第三季進入消費旺季，近5年季平均報酬率達6.2%，居各季度之冠，第二季~第三季亦是所有季度中，各月份的5年平均報酬率皆為正數的季度。

此外，現今的越南就像40年前的台灣，過往台灣經濟在面臨起飛的階段，產業龍頭及國有企業為帶領大盤領頭羊的關鍵角色，富邦越南ETF追蹤的富時越南30指數30檔成分股，多為產業龍頭或國有企業，房地產佔比為第一大約4成、核心消費佔比第二大逾2成，因其具備世界工廠的戰略地位，故消費紅利帶來的龐大商機，亦彰顯富邦越南ETF獨特的產品優勢。

除了掌握產業的深廣度外，由於看好外資將持續增加越南投資部位，倘若未來越南升級成新興市場名單，亦將吸引更多的外資資金流入，因此該ETF追蹤的富時越南30指數，其成分股可說是精選潛力產業，並從其中選取外資持股尚未達上限的股票，更能因此受惠資金點火所帶動的漲勢。

富邦越南為台灣首檔越南ETF，是採取被動式投資，相較主動式基金具備四大利基，第一，成本便宜，經理費0.99％加上保管費0.23％，約是主動式基金一半而已，券商下單的手續費更是遠低於主動式基金，成本低就是贏在投資的起跑點。

第二，變現性高，上市後於次級市場交易即可於交易日後兩個營業日收到價金，相較主動式基金變現性更佳。

第三，投組透明，發行公司每日公布ETF所有持股明細，投資組合更為透明且公開，投資人隨時可查詢。

第四，交易便利，買賣規則如同股票，有證券戶即可在ETF交易時段進行買賣。

(工商 )