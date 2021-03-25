財金部會研議的「促進私募股權基金投資產業輔導要點」即將出爐，確定民間法人資金投入私募股權基金（PE Fund），交由專業管顧團隊擴大投資台灣產業。中華民國股權投資協會理事長邱德成25日表示，保險業會是私募股權基金的重要來源之一，協會業者承諾政府，一定會作到兩大原則：1、投資資訊透明化，並提供具國際標準的財務資訊報告；2、產業投資標的與投資專案選擇會在台灣，作為產業轉型升級的金流。

據悉，該要點草擬過程的公聽會已舉辦過，邀集相關業者參與，部會代表除了已承擔私募股權基金未來管理機關的國發會，金管會保險局官員亦參與討論，以對近30兆保險資金運用的監管負起行政責任，因此對於會中部份問題已帶回，待及進一步研議。

身兼新光人壽副董事長的邱德成說，「保險業資金來自保戶，具公眾性，資金運用首重安全性與獲取長期穩定收益」，私募股權基金著重於長期專案投資與風險的控管，絕大多數都是長期穩定獲利，甚至要求穩定現金收入，「這與保險資金運用的要求，是一致的。」

在前述要點上路的同時，國發會需規劃PE業資格認定的機制，根據創投管顧業的經驗是由創投公會接手，但目前國內PE業妾身未明，不可能成立公會，有可能放寬由各相關協會、或法人協助開立資格函後，向國發會備查，將可爭取保險業資金投入。

(工商 )