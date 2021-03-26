一名何姓女移工去年12月初到三峽恩主公醫院就醫時，醫生發現她下體出血，而且露出胎盤及扯斷的臍帶，疑似剛生產不久，醫師驚覺有異詳細追問，但女移工始終不願承認有生小孩，醫生擔憂小孩安全，立即通報警方，新北市警三峽分局獲報前往處理，女移工才坦承在宿舍廁所生下一名小男嬰，擔心被外人發現，於是用塑膠袋將嬰兒包起來丟棄在宿舍外垃圾桶內，未料造成嬰兒死亡，該名女移工遭檢方依遺棄致死罪起訴。

女移工廁所產子，塑膠袋包男嬰丟垃圾桶心痛畫面曝光。(戴志揚翻攝)

據了解，三峽分局去年12月2日獲報，醫院有一名女子下體不明出血，請求分局員警到場了解，員警到場後，院方向警方表示，該位何姓女子胎盤及臍帶有疑似扭掉的痕跡，疑似剛分娩完，但是卻未發現嬰兒。

女移工廁所產子，塑膠袋包男嬰丟垃圾桶心痛畫面曝光。(戴志揚翻攝)

但是員警詢問何女是否生產?嬰兒去處?但是何女說詞反復，不願承認有生産小孩，經過員警勸導，突破其心防後，何女供稱小孩在公司宿舍廁所生下後，用塑膠袋包裝，將其丟棄於該宿舍外面垃圾桶內，處理員警隨即前往現場搜索，但未發現棄嬰。

經員警調閱宿舍監視器畫面，發現何女於109年12月01日晚間22時許，疑似在廁所內生下嬰兒，並將嬰兒以塑膠袋包裝後，丟置在宿舍外的垃圾桶內。但又於12月2日上午8時許，另外將該嬰兒放於紙箱內後，藏放於宿舍旁倉庫的貨架上，並用雜物掩蓋。

但員警並未放棄，前往倉庫內搜索，果然在貨架上紙箱內發現一名男嬰，但發現時已明顯僵硬死亡。員警立刻通知鑑識小組到場採證，同時通報兒少案件及外事科。何女也遭遺棄致死罪移送檢方偵辦，日前遭到起訴。

(中時新聞網)