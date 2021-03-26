因應水情吃緊，經濟部日前宣布，台中、苗栗和北彰化等地區4月6日起實施「供五停二」分區限水，被質疑針對藍營執政縣市限水。對此，民進黨高雄市立委趙天麟表示，高雄市長年開發伏流水，以致水情未達緊張水位，限水是科學問題，不是藍綠問題，不要政治化。

經濟部長王美花24日宣布台中、苗栗供水區，4月6日起轉為水情「紅燈」，將實施分區供水，範圍包括台中、苗栗、新竹及北彰化等地，將採取分區「供五停二」民生限水，影響約106萬戶。

不過，此次實施限水措施的縣市皆為藍營執政，被質疑限水還分藍綠。對此，趙天麟說高雄長期開發伏流水，透過管線建置儲存，讓枯水期或水情吃緊時，可以扮演水源補充的效果，因此高雄水情沒達到那麼緊張，所以不用進入嚴厲限水階段。

趙天麟強調，苗栗、台中、高雄等地是否要限水，這是科學問題，相關數據都可以檢驗，沒有藍綠執政縣市之別，不要凡事政治化。

(中時 )