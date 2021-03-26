電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元

經濟部今天宣布，以電價穩定為優先，今年4月至9月電價不調整，維持每度2.6253元，電價連6凍，這是104年新電價費率計算公式實施以來，凍漲時間最長一次。

經濟部每年召開2次電價費率審議會，並且明訂電價調幅天花板為3%。電價自2018年上半年調漲3%，從每度新台幣2.5488元調至2.6253元以來，至今已連續6次不調整。（編輯：林淑媛）1100326

(中央社)