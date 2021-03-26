電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元 16:512021/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部今天宣布，以電價穩定為優先，今年4月至9月電價不調整，維持每度2.6253元，電價連6凍，這是104年新電價費率計算公式實施以來，凍漲時間最長一次。 經濟部每年召開2次電價費率審議會，並且明訂電價調幅天花板為3%。電價自2018年上半年調漲3%，從每度新台幣2.5488元調至2.6253元以來，至今已連續6次不調整。（編輯：林淑媛）1100326 電價連6凍 4至9月每度維持2.6253元 詢問度增5成 大學眼科引進6台SMILE近視雷射 (中央社) #電價 #費率 #經濟部 #審議會 #2018 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 提前掃墓避開塞車雷區 新北交大籲分時分流 15:262021/03/26 生活 全台水情拉警報 中鋼擬增加再生水使用量 提升循環經濟價值 10:272021/03/26 財經 兒童節樂好康「玩全搜羅」 遊樂園、農場、海生館各有不同 16:162021/03/26 生活 長賜輪擱淺 4月運價蠢動 04:102021/03/26 財經要聞 旭富大火造成空汙 事隔3個月每戶發6000元回饋金 12:372021/03/26 社會 連假兒童最大 精選六間提供好康、好玩親子專案飯店 15:142021/03/26 生活 拚2023年豬瘟拔針 台南16養豬場啟動哨兵豬計畫 12:262021/03/26 寶島 《期貨》4月台指期開漲65點 金電齊揚 09:102021/03/26 財經 綠促水價一致 柯嗆看誰受不了 04:102021/03/26 焦點要聞 新疆人權延燒為外交風暴 陸宣布制裁英9公民4機構 09:192021/03/26 國際 溪湖早春葡萄3至6月都算當季 農民揭開種植秘密 13:592021/03/26 寶島 財經熱門新聞 金融股擁四大利多 外資狂掃 - 財經要聞 - 工商時報 台積電缺工引同業瘋跳槽 網揭原因：誰都想跳 - 財經 【新疆棉風波】怎捨得陸1900億市場 金融巨鱷怒批Nike假掰 - 財經 這家韓企搶下長榮海運大肥單 韓媒驚喊破紀錄 - 財經 等了10年！2月景氣燈號轉「熱絡」紅燈 分數創31年新高 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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