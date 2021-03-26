國際信貸評級機構穆迪(Moody's)26日表示，已將韓國現代汽車集團內三家企業的展望前景，從負面調升至穩定。不過，評級還是維持在好等級的Baa1。

現代集團這三家公司，分別是現代汽車，起亞與汽車零組件製造商現代摩比斯(Hyundai Mobis)。

穆迪，與標準普爾全球（S＆P Global Ratings）以及惠譽（Fitch Ratings）是全球三大信用評級機構。穆迪表示，預估這三家韓國汽車產業相關公司，獲力能力將在未來幾年會有所改善。

穆迪指出，現代汽車，起亞與現代摩比斯的營業前景，由之前負面提升為現在的穩定，是因為在產品組合改善與汽車銷售增加下，這三家的獲利能力，也將從過去兩三年疲軟不振，轉為2021以及2022年都可以看到明顯改善。

同時，穆迪也補充，現代汽車集團有大量的現金部位，以及現代汽車與起亞在全球車市銷售量增加，是這次修正展望前景的主因。

在2020年因疫情影響，全球車市銷售量減少1％之後，穆迪也預測，2021年將增7％，到了2022年也會多6％。

(時報資訊)