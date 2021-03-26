新疆棉事件越演越烈，風波延燒各大品牌，日本知名零售商「無印良品（Muji）」也為此表態力挺新疆棉，該公司在大陸官網上，出現了一系列標示「新疆棉」的衣物；但還是有不少投資人感到擔憂，母公司「良品計畫」今（26日）股價一度跌幅達6.75%，隨後跌勢收縮，最後收在3.25%，市值仍蒸發掉229億日元（折合新台幣約60億）。

近日，知名時裝品牌H&M集團發布聲明，表示要抵制新疆棉，其中更發現一個名為「良好棉花發展協會（BCI）」的組織，該組織不少成員也曾發表過類似聲明，以涉疆的問題為由，揚言要抵制新疆棉。

根據《日本經濟新聞》報導，一名該公司發言人表示，除了對其直接供應商的例行監控作法外，也對間接參與供應鏈的新疆公司進行調查；該發言人還表示，「我們一直有在關切新疆強迫勞動的相關報導，也會對此高度關注。」

該發言人還表示，該公司將要求供應鏈內的公司改善工作條件，並繼續謹慎蒐集資料及調查等措施，以防止供應鏈中出現問題，若有不當作法，將要求供應商作改正，若無法作改正，不排除終止合同。

挺新疆棉也遭殃，無印良品股價慘殺，229億日圓飛了。（圖／摘自無印良品大陸官網）

而在其他品牌陷入抵制風波之時，無印良品在大陸官網反而出現名為「新疆棉」的新服裝系列，但目前尚不清楚無印良品是否有將新疆棉用在日本或其他國家的銷售中；該公司尚未對此作出回應。

然而，投資人對無印良品似乎感到憂心，今日無印良品母公司「良品計畫」股價重挫，盤中一度下跌6.75%，意味著投資人認為無印良品可能會受到這次的事件影響，但隨後跌幅削減，最後以3.25%作收，但市值仍在短短1日內蒸發229億日元。

(中時新聞網)