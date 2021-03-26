抵制新疆棉風波延燒，使美國棉與印度棉需求大增，激勵南紡股價今(26日)攻上漲停，創近6年新高，成交量狂增至11.9萬張，更有超過5萬張委託單高掛漲停買進，分析師表示，除了棉紗部門獲利大增外，南紡購物中心去年已由虧轉盈，加上轉投資的南帝獲利表現不錯，都支撐股價上攻。

受惠轉單效應，南紡今年訂單需求再增溫，股價開高走高，登上漲停價位19.25元後即亮燈鎖死，成交量擴大至11.9萬張，投信也買超。紡織類股今日買氣暢旺，新纖也因訂單滿檔攻上漲停16.75元，上漲1.5元。

對於今日南紡暴量衝高，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，紡織股長線看好，但這兩天漲勢凌厲，跟新疆棉風波有很大的關係，但這場風波什麼時候會結束以及未來發展，很難預期，所以還是應該回到基本面，了解公司本業、接單狀況，以及棉價近期漲幅大，什麼時候會回跌等。

鐘崑禎指出，南紡購物中心(原名南紡夢時代購物中心)去年剛轉虧為盈，而轉投資的南帝，今年及去年獲利表現都不錯，就算沒有棉價上漲，股價也可以穩穩往上攻，現在又加上本業獲利成長，看起來體質、獲利都不錯，但在南紡已經連拉2根漲停板的惰況下，建議等拉回再切入。

另外，他建議可以留意奥運題材，像儒鴻這類做機能衣的，同樣也是訂單在手，長線也都是看好的。

(中時新聞網)