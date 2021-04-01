六都今日公布2021年3月的買賣移轉棟數，均繳出了年月雙增的好成績，其中新北、桃園及台中，都創下近10年3月同期最佳紀錄，買賣移轉量由北而南依序為台北2,806棟，月增36.8%、年增13%；新北5,797棟，月增56.3%、年增13%；桃園4,005棟，月增25.7%，年增8.9%；台中是4,226棟，月增47.4%、年增10.5%；台南2,060棟，月增48.4%、年增8.3%；高雄3,682棟，月增58.2%，年增19.2%，年月增幅均居六都之冠！合計今年3月六都買賣移轉棟數22,576棟，月增45.4%，年增13.9%，為10年來買賣移轉量最高的3月天。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年3月的年月表現俱佳，主要是去年3月正值疫情高峰期，房市觀望態度瀰漫；而上月亦因年節長假縮短工作天數，導致買賣移轉棟數驟減，所以今年3月疫情、連假干擾都消失後，房市便回歸溫和穩健的市場基調，使各都買賣移轉棟數締造年月雙增的好成績。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，在貨幣洪流、資產通膨以及超低利率的大印鈔時代下，高資產族群積極尋求穩定的資產配置標的，從近幾個月交易狀況可以發現，高資產族群逐漸歸隊，再度投入房地產，有置產需求，帶動中高總價產品交易回溫，尤其是具備地段、產品稀有性等優勢的房產，最受青睞。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然去年底打炒房政策陸續上路，但房市熱度不減，缺工、缺料訊息不斷，民眾普遍預期房價修正有限，交易熱區的量體持續擴大。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，央行雖然祭出選擇性信用管制，不過利率處於低檔，未受管制的買方不受影響，且自用買盤仍有支撐，加上房地合一上路前的曖昧期，買方把握議價機會，賣方也趁機出脫，應是成交優於去年的重要原因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府提出房地合一2.0與央行政策出爐，有些已經銷售一陣子的屋主願意讓價，先行獲利了結出場，市場買方也終於盼到價格不再持續上漲，趁這波政策打炒房，價格較有空間時進場購屋，而先前強勢的賣方市場也逐漸轉向買賣雙方較為平衡的狀態，議價空間較先前略為增加，市場交易量也同步明顯增溫。

(時報資訊)