2020年全球診斷出230萬起乳癌確診病例，成為全世界最常發生的癌症，乳癌更被世界衛生組織認證為「女性頭號癌症死亡病因」；南基醫院乳房醫學中心，1日正式啟用，提供專業醫療照護，也希望婦女早期發現早期治療。

根據衛福部統計，近10年來，乳癌成為台灣婦女發生率第一名的癌症，每年有逾萬名婦女罹患乳癌，超過2000人死於乳癌。

南投基督教醫院院長鄭均洹表示，感謝醫療團隊的努力，申請成立南投第一個乳房醫學中心，將投入更多醫療資源，讓民眾得到更好的照顧。

南投基督教醫院乳房專科醫師林沛表示，癌症發生率，會依據民眾接受檢查的程度而改變，乳癌成為女性癌症死亡病因第一名，可能是女性對乳癌防治觀念還不足夠，或醫療資源缺乏造成；政府倡導乳癌篩檢政策，篩檢成效已非常顯著，提供45-69歲罹患乳癌的高峰，及40-44歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查，乳癌篩檢高達85％個案是早期乳癌，存活率高達9成，因此要及早預防、及早發現、及早治療。

林沛指出，國健署為使陽性個案獲得更專業有效的防治與治療，從今年1月起，陽性個案後續確診、手術、治療必須到認證醫院才可執行，南基即為認證醫事機構之一；南基醫院乳房醫學中心，提供乳癌防治服務，落實在地檢查、在地手術、在地治療，也讓民眾安心治療，免於奔波之苦。

(中時 )