大腸直腸癌連續13年為國人十大癌症之首，由於初期無明顯症狀，發現腫瘤時常因病情惡化需切除肛門，不少病人因此放棄治療，醫師表示，現在微創手術搭配化放療，可克服手術難度儘量幫助病人保留肛門，可保有功能與外觀，臨床上已有很多成功案例。

70歲林先生在醫學中心診斷出直腸下段惡性腫瘤，病灶在肛門上方4公分，評估需做肛門全切除手術，他抗拒永久性人工肛門，自行尋求傳統草藥治療，後來病況仍然惡化，因此到聯新國際醫院求診。

聯新國際醫院放射腫瘤科主任賴易成表示，過去癌症治療傳統手術常會犧牲某些器官，現在藉由「器官保留」的整合性治療，針對不同病人客製化最適合的治療計畫，透過放療、化療合併手術的治療，讓器官得以完整保留，甚至保有功能與外觀。

大腸直腸外科主任賴煌仁指出，醫療團隊為林先生規畫直腸下段惡性腫瘤的肛門保留治療，先進行多次放射線照射合併口服化學藥物療程使腫瘤縮小，再評估實施「肛門括約肌保留手術」，以腹腔鏡手術切除腫瘤並做腸吻合。待腸吻合處癒合，再以手術關閉暫時性腸造口，讓肛門恢復正常功能。

賴易成說，「器官保留治療」是癌症治療新趨勢，除了直腸癌或肛門癌，也可運用在鼻腔腫瘤、舌癌、喉癌或下咽癌、乳癌、膀胱癌、骨肉瘤等治療，對於病人術後的生活質量，都有相當好的成效。

(中時 )