正常主動脈瓣膜。（國泰醫院提供）

主動脈瓣膜狹窄。（國泰醫院提供）

一名85歲老太太有高血壓病史長達20年，靠著規律用藥穩定控制，但近半年走路會喘，走不到50公尺就喘噓噓，甚至出現胸悶痛、呼吸困難，幾乎足不出戶，因為血壓正常，還以為只是老化體力變差而不以為意，就醫檢查確診為「重度主動脈瓣膜狹窄」，進一步治療才避免猝死。

收治這名個案的國泰醫院心血管中心部副主任黃啟宏表示，老太太高齡85歲又合併多重內科疾病，傳統開胸主動脈瓣膜置換手術風險較高，經醫療團隊與病人及家屬討論後，決定採用免開心的「經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)」，手術順利，一周後即出院，術後大幅改善喘、胸悶、胸痛、呼吸困難等不適症狀，也可輕鬆步行200-300公尺，外出曬太陽等活動。

黃啟宏指出，主動脈瓣膜由3個瓣葉所組成，在人體循環系統中扮演心臟血流通往全身的大門。除先天結構異常，如先天瓣膜只有2個瓣葉易在中年就出現狹窄症狀，主動脈瓣膜會隨年齡增長鈣化，進而狹窄，就像年久失修的厚重門板，開口愈來愈小，心臟能輸出的血液愈來愈少，許多症狀也伴隨而來。

然而，多數病人在輕度狹窄時沒有症狀，隨狹窄程度愈來愈厲害，就會出現呼吸困難、頭昏、暈厥、心絞痛等不適症狀，嚴重甚至導致心臟衰竭，當出現這些症狀出現時，病人平均存活時間往往剩下不到兩年，不僅影響病人生活品質，更可能威脅生命，宛如隨身帶著不定時炸彈，隨時有猝死風險。

黃啟宏提醒，若發現家中有高血壓病人血壓雖逐漸正常，但卻出現很喘、胸悶痛、呼吸困難、頭昏、暈厥等症狀時，請家人務必特別留意並諮詢專科醫師，如疏忽沒治療，演變成重度狹窄，可能導致猝死。

(中時 )