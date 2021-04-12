全台首見的寶可夢聯名3D立體兒童口罩即將席捲校園！恩璽商貿花了半年多的時間，成功與日本寶可夢聯名合作，將在4/12至4/19首推寶可夢立體醫用兒童口罩限時預購，五種款式包括：白色的「沉睡寶可夢」、藍色的「晴天寶可夢」、黃色的「皮卡丘」、粉色的「野餐派對」，另外還有一款限量的隱藏版，五款皆由台籍設計師設計。由於，恩璽商貿3D立體設計口罩，口罩內有呼吸氣室、口水、噴嚏不會直接接觸皮膚，專利彈性耳帶沒有壓迫感，舒適度超越一般平面口罩，現在再多了這些可愛寶可夢圖案，讓小朋友乖乖的把口罩「戴好」、「戴滿」。

2020年疫情延燒以來，市面上充斥各樣不同顏色與圖案的口罩商品，但這些大多是為大人設計，鮮少見到專為兒童設計的特殊口罩。事實上，各年齡層中，最戴不住口罩的是小朋友，為了讓家中小孩乖乖戴口罩，不少爸媽都傷透腦筋！恩璽商貿發現這個問題，決定研發專為兒童設計的特別造型口罩。

恩璽商貿表示：「會挑選與寶可夢聯名設計口罩，主要是因為，寶可夢紅遍全世界超過20年，帶給大家許多歡樂與回憶。尤其是在pokemon go遊戲推出後，家庭成員因為遊戲，有了共同的話題，感情變得更加緊密，從爺爺奶奶到爸爸媽媽，再到孩子，三代間因寶可夢而拉近距離，寶可夢可以說是快樂的世代傳承。」為了讓疫情延燒期間，每個人生活都能多點樂趣，恩璽決定以寶可夢這個歡樂的象徵，做為兒童特殊設計款口罩的主題。

藍-晴天寶可夢款, 白-沉睡寶可夢款, 黃-皮卡丘款, 粉-野餐派對款。（圖／NCI Pharmatech提供）

NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩由恩璽團隊邀請台籍設計師操刀，幾位設計師過去在美國舊金山、紐約都曾有非常成功的設計經驗，白色的「沉睡寶可夢」款白底上彩色寶可夢熱鬧地像舉辦嘉年華會、藍色的晴天寶可夢款，以夢幻的天空色給人好心情，口罩上的寶可夢繽紛可愛，黃色的「皮卡丘」款更是俏皮吸睛，值得一提的是NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩使用無毒水性油墨，家長可以放心給小朋友配戴。

寶可夢立體醫用口罩使用無毒水性油墨，家長可以放心給小朋友配戴。（圖／NCI Pharmatech提供）

NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩除了百分之百台灣製造外，經台灣紡研所TTRI測試，過濾效果高達99.9%，能有效阻絕飛沫細菌。不僅安全無虞，提供的舒適性更是恩璽的驕傲，這包括挑選比一般平面口罩更輕薄、更透氣的材質，專利彈性耳帶，小朋友戴一整天也不喊痛，最重要的是，口造以3D立體造型設計，小孩打噴嚏、講話噴口水或流口水時，不會直接觸碰到皮膚及嘴巴，降低因唾液和鼻涕對皮膚造成的不適或過敏。

NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩將從4/12到4/19開始接受預購，民眾除了可以直接上NCI官網預購，也可以到MOMO、PCHOME、日藥本舖、萊爾富、ok超商等地方預購。目前已知的四款寶可夢兒童口罩外，恩璽另保留一款限量隱藏版，未來將給喜歡的消費者驚喜。雖然名為兒童口罩，但其實小臉蛋的女性朋友也很適合配戴！

至於售價部分，比起一般目前市面上的IP聯名口罩一片約在15～23元左右，NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩一片10塊，明顯實惠許多。恩璽貼心的說：「既然是要帶給大家歡樂的產品，就不應該造成父母經濟負擔太過沉重。」想要讓小朋友有炫酷、舒適又安全的寶可夢口罩嗎？爸爸媽媽們趕緊「手刀」訂起來！

(中時 )